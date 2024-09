Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đồng Nai cần phát huy '3 tiên phong'

Sáng nay (24/9), tại thành phố Biên Hòa, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm. Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong những tháng đầu năm nay, tỉnh Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực về phát triển kinh tế - xã hội. Thủ tướng đánh giá Đồng Nai có thể hoàn thành những chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 trong bối cảnh khó khăn, góp phần hoàn thành mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Ảnh: VGP/Nhật Bắc Cụ thể, GRDP 6 tháng đầu năm tăng 6,8%, cao hơn mức bình quân chung cả nước (6,42%), xếp thứ 3/6 của vùng Đông Nam Bộ và xếp thứ 25/63 cả nước. Kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đạt 15,6 tỷ USD, tăng 8,6%; kim ngạch nhập khẩu đạt 11,3 tỷ USD, tăng 8,71%; xuất siêu 4,3 tỷ USD. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước 9 tháng đạt 43.700 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản của tỉnh phát triển ổn định, công nghiệp tiếp tục phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 8 tháng tăng 7,37%, cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2023 (tăng 4,02%). Thương mại, dịch vụ của Đồng Nai cũng phát triển tốt, giá cả, lạm phát được kiểm soát. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 12,6%. CPI bình quân 8 tháng tăng 2,95% so với cùng kỳ năm trước. Về đầu tư, vốn trong nước là điểm sáng, 9 tháng năm tỉnh đã đăng ký cấp giấy chứng nhận, chủ trương đầu tư và điều chỉnh tăng vốn hơn 42.100 tỷ đồng, cao gấp 5 lần cùng kỳ. Thu hút FDI đạt 1,089 tỷ USD, tăng 34%. Tình hình quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Tỉnh cũng làm tốt công tác y tế - giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội. Rà soát lại mục tiêu, chỉ tiêu để có giải pháp phù hợp Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản đồng tình với nội dung báo cáo, các đề xuất của Đồng Nai và ý kiến phát biểu của các đại biểu. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương nỗ lực và những kết quả quan trọng về kinh tế - xã hội trong những tháng đầu năm mà Đồng Nai đã đạt được, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của cả nước. Đồng thời, người đứng đầu Chính phủ đánh giá Đồng Nai có thể hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, góp phần hoàn thành mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng năm 2024 của tỉnh. Ảnh: VGP/Nhật Bắc Bên cạnh đó, Thủ tướng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn và thách thức của Đồng Nai. Đó là kinh tế có mức tăng trưởng cao nhưng chưa thực sự bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh. Chất lượng tăng trưởng phải nỗ lực nâng cao hơn. Bên cạnh đó, thu hút FDI của địa phương lớn nhưng cần theo hướng chất lượng hơn nữa, nhất là các dự án giá trị gia tăng, hàm lượng khoa học - công nghệ cao; cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh còn hạn chế; kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng chiến lược chưa theo kịp nhu cầu phát triển; cần chú trọng hơn đầu tư, phát triển các thiết chế văn hóa, xã hội. Về quan điểm, định hướng thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu rà soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu để có giải pháp phù hợp. "Những việc đã làm tốt rồi thì làm tốt hơn, những mục tiêu có khả năng đạt được thì cần tăng tốc, những gì chưa đạt được thì phải có giải pháp đột phá" - Thủ tướng nhấn mạnh. Các đại biểu dự buổi làm việc. Ảnh: VGP/Nhật Bắc Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu Đồng Nai phải nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí, tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh để đóng góp tích cực hơn cho vùng và cả nước; phát huy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực. "Đồng Nai phải bám sát và xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng và lấy thực tiễn làm thước đo. Suy nghĩ phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó. Càng áp lực, tỉnh càng phải nỗ lực, phấn đấu đạt kết quả cao nhất. Phân công rõ người và việc, thời gian và trách nhiệm cũng như kết quả; tăng cường phân cấp, phân quyền và kiểm tra, giám sát" - Thủ tướng chỉ đạo. Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu Đồng Nai lấy con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực và động lực của phát triển; coi trọng công tác bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đồng Nai cần phát huy '3 tiên phong' Về mục tiêu tổng quát, Thủ tướng yêu cầu phấn đấu đưa Đồng Nai trở thành địa phương phát triển kinh tế hàng đầu; là tỉnh văn minh, hiện đại, thu nhập cao trong nhóm đầu cả nước. Định hướng thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Đồng Nai phát huy tinh thần "3 tiên phong" trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở huy động mạnh mẽ mọi nguồn lực cho phát triển, nhất là từ hợp tác công tư. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Đồng Nai phát huy tinh thần “3 tiên phong”, tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm với mục tiêu trở thành địa phương phát triển kinh tế hàng đầu, văn minh và hiện đại. Ảnh: VGP/Nhật Bắc Thứ nhất là tiên phong phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng số, hạ tầng y tế, giáo dục, thích ứng biến đổi khí hậu. Thứ hai là phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đào tạo nhân lực chất lượng cao cho tỉnh, cho vùng và cả nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp. Thứ ba là tiên phong trong công tác bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển xanh, nhanh, bền vững, không hy sinh tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng đơn thuần. Chỉ rõ 8 nhiệm vụ trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu Đồng Nai bám sát đường lối, chỉ đạo, cơ chế, chính sách để cụ thể hóa, triển khai phù hợp tình hình và điều kiện, nỗ lực hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2024 và cả nhiệm kỳ. Cũng tại cuộc làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành đã phản hồi và Thủ tướng đã cho ý kiến chỉ đạo giải quyết các đề xuất, kiến nghị của tỉnh liên quan tới cơ chế tăng nguồn lực ngân sách cho tỉnh để đầu tư hạ tầng, chăm lo an sinh xã hội, phát triển bền vững; phân bổ biên chế viên chức y tế, giáo dục phù hợp, hiệu quả; quản lý, sử dụng đất quốc phòng trên địa bàn.

Thủ tướng cơ bản đồng ý về chủ trương với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh, giao các bộ ngành xử lý trên nguyên tắc phù hợp, hiệu quả, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao với thời hạn hoàn thành cụ thể. Nếu địa phương có vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ.





PV