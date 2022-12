Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với doanh nghiệp hàng đầu Hà Lan

Thủ tướng khẳng định Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp phát triển xanh, giảm tối đa tiêu hao nước, năng lượng, đẩy mạnh tái chế rác thải; đề nghị Heineken tiếp tục sử dụng các công nghệ hiện đại, tiên tiến, bền vững, trong quá trình đầu tư, kinh doanh, tiếp tục đóng góp cho công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường tại Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cam kết đồng hành, hỗ trợ Heineken mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Ông Arnout Damen, Giám đốc điều hành Damen Shipyards Gorinchem công bố dự kiến đầu tư thêm 100 triệu USD trong lĩnh vực đóng tàu tại Việt Nam, đồng thời mong muốn hỗ trợ Việt Nam phát triển hệ thống giao thông giảm phát thải carbon. Ông cũng đề cập đến vấn đề nguồn nhân lực tại Việt Nam.

Trong khi đó, ông Maarten de Vries - Giám đốc tập đoàn sơn AkzoNobel - đề cập vấn đề sở hữu trí tuệ và việc đầu tư cho lĩnh vực logistics, đồng thời cho biết sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trả lời ý kiến của các doanh nghiệp Hà Lan, Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam là nước nhiệt đới gió mùa, có tiềm năng lớn về năng lượng gió, năng lượng mặt trời. Việt Nam đang xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Trong phát triển năng lượng tái tạo, Việt Nam cần sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế về vốn, công nghệ, đào tạo nhân lực, quản trị và xây dựng, hoàn thiện thể chế.

Thủ tướng cũng nêu định hướng phát triển nông nghiệp bền vững, theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, trong đó có công tác quản lý nguồn nước bền vững.

Thủ tướng cho biết với bờ biển dài 3.260km, Việt Nam mong muốn hợp tác với Hà Lan xây dựng các cảng biển, góp phần thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một trung tâm logistics, trung chuyển hàng hóa quốc tế.

Đồng thời, với lưu lượng hàng hóa lớn qua đường hàng hải quốc tế trên Biển Đông, Việt Nam nhất quán quan điểm bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng không, hàng hải trên Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng những biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Mặt khác, hoạt động khai thác cát và các tài nguyên biển phải bảo đảm phát triển bền vững.