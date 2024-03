Bộ trưởng dịch vụ chính phủ Bill Shorten chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Melbourne, bắt đầu tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Australia.

Đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu Việt Nam tại sân bay Melbourne có Bộ trưởng dịch vụ chính phủ Bill Shorten; nguyên Lãnh tụ Đảng Lao động Australia; Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski; Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney Nguyễn Đăng Thắng; cán bộ Đại sứ quán và đại diện kiều bào Việt Nam tại Australia.

Tham gia đoàn có Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng (tham gia đoàn tại Australia); Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến; Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Trương Quang Hoài Nam; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm (tham gia đoàn tại Australia); Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN Nguyễn Hải Bằng (tham gia đoàn tại Australia); Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Nguyễn Văn Trung (tham gia đoàn tại New Zealand). Ngoài ra, lãnh đạo một số bộ, ngành và địa phương cùng tham gia chuyến công tác.