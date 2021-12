Thủ tướng: Nghĩa tình quân dân càng sâu sắc hơn trong những lúc gian khó

Your browser does not support the audio element.

Tối 19/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Chương trình "Nghĩa tình quân dân" - chương trình giao lưu nghệ thuật, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phòng, chống dịch Covid-19 do Quân ủy Trung ương và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Chương trình "Nghĩa tình quân dân".

Báo điện tửDân trí xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại chương trình.

"Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các địa phương!

Thưa đồng bào và chiến sỹ cả nước!