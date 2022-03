Thủ tướng: Ngành du lịch cần có cách làm mới để biến nguy thành cơ

Tối 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia 2022 với chủ để "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh".

Phát biểu tại sự kiện do Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch phối hợp UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: "Sự kiện rất ý nghĩa hôm nay được tổ chức tại Quảng Nam - vùng đất "địa linh nhân kiệt", nơi hội tụ nhiều di sản văn hóa, lịch sử và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp".

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khai mạc (Ảnh: BTC).

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, du lịch không chỉ là một ngành kinh tế quan trọng mà còn thúc đẩy hợp tác phát triển, giao lưu văn hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng tình hữu nghị và gìn giữ hòa bình.

Việt Nam có tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch vô cùng to lớn với thiên nhiên tươi đẹp, truyền thống lịch sử văn hóa hào hùng, phong phú, đa dạng, con người hiền hòa, thân thiện, cởi mở, mến khách, chính trị ổn định, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Những năm qua, cùng với sự phát triển chung của đất nước, du lịch Việt Nam đã phát triển vượt bậc, trở thành ngành kinh tế quan trọng của đất nước - công nghiệp không khói. Việt Nam trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch thế giới, được cộng đồng quốc tế công nhận với nhiều giải thưởng hàng đầu thế giới.