Thủ tướng New Zealand khước từ lời mời của Tổng thống Ukraine

Phát biểu với đài truyền hình New Zealand hôm 27/6, Thủ tướng nước này Jacinda Ardern cho biết, bà đã từ chối lời mời tới thăm Ukraine do các lý do về hậu cần và an ninh.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. (Nguồn: 1 News) Bà Ardern nói: "Cần có khối lượng khổng lồ các hoạt động hậu cần và an ninh khi có bất kỳ nhà lãnh đạo nào tới Ukraine. Chúng tôi sẽ tiếp tục sự ủng hộ của mình một cách có ý nghĩa chứ không phải thông qua một chuyến thăm". New Zealand đã viện trợ 30 triệu USD cho Ukraine kể từ khi diễn ra cuộc xung đột với Nga. Quảng cáo Giống nhiều nhà lãnh đạo thế giới khác, bao gồm cả Thủ tướng Australia Anthony Albanese, bà Ardern đã được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mời đến thăm Kiev, trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine đã bước sang tháng thứ 5. Bà Ardern đang chuẩn bị lên đường tới Madrid, Tây Ban Nha, để tham dự Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra từ 28-20/6. Tổng thống Zelensky đã được mời phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh NATO thông qua hình thức trực tuyến.