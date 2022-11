Thủ tướng New Zealand đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Thứ trưởng phụ trách châu Á và châu Mỹ của Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand Deborah Geels; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền New Zealand tại Việt Nam Tredene Dobson; Giám đốc Điều hành Cơ quan Giáo dục New Zealand Grant McPherson.

Thủ tướng Jacinda Ardern sinh ngày 26/7/1980, là cử nhân Truyền thông tại Đại học Waikato. Quá trình công tác: Từ năm 2008, bà là nghị sĩ Quốc hội New Zealand. Năm 2011, bà là Người phát ngôn về phát triển xã hội. Ngày 1/8/2017, bà Jacinda Ardern được bầu làm Chủ tịch Đảng Lao động New Zealand.