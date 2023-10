Thủ tướng muốn hợp tác với "đại gia dầu mỏ" nhưng không dựa vào tài nguyên

Sáng 19/10 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Diễn đàn Kinh doanh Việt Nam - Ả-rập Xê-út nhân chuyến thăm nước này và dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hội đồng hợp tác Vùng Vịnh (GCC).

"Từ Diễn đàn này, hai bên sẽ có thêm niềm tin, cơ hội, điều kiện cần thiết để tăng cường hợp tác", theo lời Thủ tướng.

Đẩy mạnh hợp tác trong những ngành mới nổi

Nhắc lại trong lịch sử, Việt Nam từng là một nước chịu nhiều đau khổ khi suốt thời gian dài phải đối mặt với chiến tranh và cấm vận, song Thủ tướng nhấn mạnh kể từ khi đổi mới năm 1986, kinh tế Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ả-rập Xê-út (Ảnh: Anh Thư).

3 trụ cột được Việt Nam tập trung xây dựng, theo Thủ tướng, đó là xây dựng nền dân chủ XHCN, huy động mọi nguồn lực phát triển đất nước; xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCH của dân, do dân và vì dân; xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, tuân theo quy luật khách quan nhưng khi cần thiết vẫn có sự can thiệp của Nhà nước, ví dụ với vấn đề lớn như an sinh xã hội.

"Xuyên suốt của 3 trụ cột lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực và nguồn lực phát triển; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội, môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần", Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Chính phủ cho biết Việt Nam xây dựng chính sách ngoại giao độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy của tất cả các nước trên thế giới, là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng Quốc tế.