Thủ tướng Lào sắp thăm Việt Nam

Quan hệ chính trị - ngoại giao tiếp tục được thắt chặt, ngày càng gắn bó tin cậy. Hai bên thường xuyên duy trì các cuộc tiếp xúc, trao đổi cấp cao trên tất cả các kênh,

Hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Lào. Trong đó, các thỏa thuận giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an hai nước được triển khai tốt; hai bên phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý bảo vệ biên giới, góp phần duy trì ổn định chính trị, an ninh, trật tự xã hội của mỗi nước.

Trong khi đó, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư hai nước tiếp tục được quan tâm thúc đẩy. Tổng kim ngạch thương mại Việt Nam - Lào năm 2022 đạt giá trị 1,703 tỷ USD - tăng 24,1% so với năm 2021.