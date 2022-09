Thủ tướng kỷ luật Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan

Quyết định số 1089/QĐ-TTg của Thủ tướng do Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký nêu rõ lý do kỷ luật ông Võ Văn Hoan do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng.

Thời gian kỷ luật hành chính theo quyết định của lãnh đạo Chính phủ tính từ ngày công bố Quyết định số 578-QĐ/UBKTTW ngày 30/6/2022 về thi hành kỷ luật đảng.