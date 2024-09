Thủ tướng kỷ luật 3 thứ trưởng, nguyên thứ trưởng Bộ Tài chính

Ông Võ Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Tài chính cùng hai nguyên Thứ trưởng là ông Huỳnh Quang Hải và Đỗ Hoàng Anh Tuấn, vừa bị Thủ tướng kỷ luật vì những vi phạm, khuyết điểm trong quá trình công tác. Ngày 17/9, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đã ký các quyết định của Thủ tướng thi hành kỷ luật Thứ trưởng và nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính. Theo đó, tại Quyết định số 995, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Võ Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Tài chính. Ông Hưng có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và đã bị thi hành kỷ luật đảng. Tại Quyết định số 993, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Quang Hải, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính. Ông Hải cũng đã bị thi hành kỷ luật đảng do có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác. Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải (Ảnh: Bộ Tài chính). Hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng với nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, theo Quyết định số 994 của Thủ tướng. Ông Tuấn có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và đã bị thi hành kỷ luật đảng. Các quyết định trên có hiệu lực từ ngày 17/9. Trước đó, tại kỳ họp 42, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định Ban cán sự đảng Bộ Tài chính đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo. Từ vi phạm này đã để Bộ Tài chính và một số tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác quản lý Nhà nước và tham mưu, ban hành cơ chế, chính sách về phát hành, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, trong đó có các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Tập đoàn An Đông; trong quản lý Nhà nước về ngân sách có liên quan đến Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái AIC. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước và thiệt hại cho nhà đầu tư trái phiếu, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư, kinh doanh và trật tự an toàn xã hội, gây dư luận xấu, bức xúc, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trách nhiệm chính đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban cán sự đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 và các ông: Võ Thành Hưng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng; ông Huỳnh Quang Hải và ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, nguyên Thứ trưởng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương vì thế quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Huỳnh Quang Hải; khiển trách ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Võ Thành Hưng.