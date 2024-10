Thủ tướng kỷ luật 2 nguyên Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng

Ông Huỳnh Đức Hòa và Đoàn Văn Việt nguyên là Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, vừa bị Thủ tướng kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong quá trình công tác. Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 18/10 đã ký các quyết định thi hành kỷ luật 2 nguyên lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, tại Quyết định 1217, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Đức Hòa, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2004-2011. Ông Hòa có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và đã bị thi hành kỷ luật Đảng. Ông Đoàn Văn Việt (Ảnh: Hồng Phong). Tại Quyết định 1218, người đứng đầu Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Đoàn Văn Việt, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2011-2016 và 2016-2021, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và đã bị thi hành kỷ luật Đảng. Trước đó, tại kỳ họp thứ 45 diễn ra hồi đầu tháng 8, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Lâm Đồng đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Lâm Đồng cũng thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quản lý, sử dụng đất một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Từ vi phạm này, nhiều tổ chức đảng, đảng viên bị xử lý kỷ luật, nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý hình sự do có vi phạm, khuyết điểm trong vụ án Đưa hối lộ, nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Dự án Khu đô thị Đại Ninh tỉnh Lâm Đồng và các địa phương, đơn vị có liên quan. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, những vi phạm trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thất thoát rất lớn tiền, tài sản của Nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Cơ quan kiểm tra cũng chỉ ra trách nhiệm cá nhân đối với các vi phạm, khuyết điểm nêu trên, trong đó có trách nhiệm của hai ông Huỳnh Đức Hòa và Đoàn Văn Việt. Cùng với một số nguyên lãnh đạo tỉnh, hai ông này đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.