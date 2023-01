Thủ tướng kiểm tra, đôn đốc các dự án cao tốc Bắc - Nam

Thủ tướng đánh giá hầm Thung Thi là hạng mục khó nhất trên tuyến, song đã hoàn thành vượt tiến độ 3 tháng, cho thấy năng lực và uy tín của nhà thầu.

Thủ tướng ghi nhận các bài học kinh nghiệm như phải có đầy đủ cơ sở dữ liệu để hạn chế phát sinh sự cố; khi phát sinh vấn đề thì các bên phải phối hợp chặt chẽ, phát hiện, xử lý kịp thời trên nguyên tắc hài hòa lợi ích, rủi ro chia sẻ; thay thế nhà thầu nếu không đủ khả năng, không đáp ứng yêu cầu.

Thủ tướng kiểm tra tiến độ thi công và động viên cán bộ chiến sĩ, kỹ sư thi công cầu Vĩnh An. (Ảnh: VGP/nhật Bắc).

Thủ tướng cũng lắng nghe các kiến nghị của doanh nghiệp về các dự án giao thông nói chung, nhất là về thủ tục, nguồn vốn các dự án PPP, trong đó đề nghị tỉ lệ phần vốn Nhà nước thay đổi phù hợp tình hình từng dự án (hiện quy định không quá 50%).

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện, ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định hướng dẫn Luật Đất đai để tạo thuận lợi cho các dự án đầu tư có sử dụng đất.

Thủ tướng tặng quà cán bộ chiến sĩ, kỹ sư thi công cầu Vĩnh An. (Ảnh: VGP/nhật Bắc).

Thủ tướng đã đến kiểm tra công trường thi công cầu Vĩnh An thuộc gói thầu 13XL dự án Mai Sơn - Quốc lộ 45 nối từ xã Vĩnh An huyện Vĩnh Lộc sang xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Hạng mục này đang chậm tiến độ so với kế hoạch.

Thủ tướng yêu cầu các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi thi công "3 ca, 4 kíp", bảo đảm an toàn, tiến độ, chất lượng. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Thăm hỏi, chúc mừng năm mới cán bộ, công nhân đang thi công trên công trường, Thủ tướng yêu cầu các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi thi công "3 ca, 4 kíp", bảo đảm an toàn, tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, vệ sinh môi trường, không đội giá, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Ấn tượng với việc các nhà thầu thi công bảo đảm chất lượng tại đoạn tuyến này, Thủ tướng đề nghị chủ đầu tư cần giao thêm việc cho các nhà thầu thuộc quân đội.