Thủ tướng: Không để người dân "màn trời, chiếu đất" sau mưa lũ!

Chiều 5/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc trực tuyến với 8 địa phương vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên về tình hình và công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, chăm lo đời sống cho nhân dân.

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, cho đến nay, bão lũ năm 2021 tuy không khốc liệt như năm 2020 nhưng mang nhiều yếu tố bất thường. Đợt mưa lũ vừa qua đã làm 19 người chết, mất tích; 26 km đường giao thông bị sạt lở với 154.650 m3 đất đá...