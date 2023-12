Thủ tướng: 'Không để bị động về an ninh và phát sinh điểm nóng ở cơ sở'

Dù vậy, Việt Nam đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đề ra năm 2023. "Trong thành tựu chung đó của cả nước, có đóng góp quan trọng của lực lượng Công an nhân dân", theo lời Thủ tướng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Ngành công an tạo động lực, truyền cảm hứng trong cải cách hành chính

Ông nhấn mạnh đây là sự kiện rất quan trọng của lực lượng Công an nhân dân để triển khai ngay các nội dung đề ra tại Hội nghị tổng kết Đảng ủy Công an Trung ương năm 2023.

Ngày 27/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79 do Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức.

Ông nhận định công tác Công an năm 2023 đạt được kết quả tốt hơn năm 2022. Trong đó, lực lượng Công an nhân dân đã làm tốt vai trò tham mưu với Đảng, Nhà nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, đối ngoại...

Công an cũng là lực lượng đi đầu, đóng vai trò quan trọng, tạo động lực và truyền cảm hứng cho các bộ, ngành, địa phương trong cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Ngoài ra, ngành Công an đã làm tốt phong trào quần chúng, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm; chủ động phối hợp với cấp ủy các cấp thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thủ tướng chia sẻ xúc động khi nhắc tới nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh, chấp nhận khó khăn, gian khổ để lập nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc.

Ông đề nghị các đơn vị, địa phương làm tốt công tác chính sách với người có công, chăm lo đời sống của thân nhân những cán bộ, chiến sĩ đã đổ máu vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.