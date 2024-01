Thủ tướng: Không để ai không có tết và bị bỏ lại phía sau

Thủ tướng lưu ý, Hải Dương cần hết sức quan tâm việc xây dựng nhà ở cho công nhân, bởi an cư mới lạc nghiệp. Việc này phải có sự tham gia của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của công đoàn cùng các cấp chính quyền, các doanh nghiệp.

Để thực hiện vấn đề nhà ở, Hải Dương cần làm tốt công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất, triển khai gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng cho nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

Hải Dương cần tổ chức thực hiện việc xây dựng nhà ở công nhân bài bản, đồng bộ về hạ tầng, các thiết chế văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục, môi trường… phù hợp với tình hình, điều kiện đất nước và địa phương.

Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm của Đảng, Nhà nước là không để ai không có Tết, không có ai bị bỏ lại phía sau.

Phải đảm bảo cho nhân dân đón tết vui tươi, an toàn, lành mạnh

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Đảng bộ, chính quyền các cấp tỉnh Hải Dương tiếp tục rà soát, quan tâm, chăm lo các đối tượng chính sách, người nghèo, những người khó khăn, yếu thế, công nhân, người lao động…, bảo đảm an ninh, an toàn, an dân để người dân có một cái Tết trọn vẹn.