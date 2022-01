Thủ tướng: Khẩn trương điều tra, xét xử vụ án tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nói chung và Công an Thủ đô nói riêng đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào kết quả chung của TP Hà Nội và cả nước trong năm qua. (Ảnh: Nhật Bắc)

Sáng 31/1, thăm và chúc Tết, kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu tại Công an TP Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương lực lượng công an đã nắm chắc tình hình, phát hiện, khởi tố, điều tra vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng đề nghị lực lượng Công an nói chung và Công an Thủ đô nói riêng tiếp tục tham mưu cho Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và TP Hà Nội trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

"Sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự là sự nghiệp của toàn dân, phải xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc. Càng khó khăn càng phải giữ vững bản lĩnh của người Công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Thủ tướng yêu cầu, lực lượng Công an Thủ đô tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp với các ban, sở, ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị của Thủ đô trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an toàn cho cuộc sống của nhân dân; gắn kết chặt chẽ giữa công tác đảm bảo an ninh trật tự với thực hiện mục tiêu phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; bảo đảm an dân, an sinh, trật tự an toàn xã hội.