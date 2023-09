Thủ tướng kêu gọi các nước đoàn kết, lan tỏa tinh thần hòa bình và hợp tác

Tại hội nghị, các quốc gia đã trao đổi về những vấn đề quốc tế và khu vực như Biển Đông, Myanmar, Bán đảo Triều Tiên, xung đột tại Ukraine… Các nước nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực là điều kiện tiên quyết, phục vụ nỗ lực tăng trưởng bao trùm và phát triển bền vững hiện nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các đối tác ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, cùng ASEAN thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, ứng phó các thách thức chung.

Thủ tướng cùng các nước ASEAN tái khẳng định lập trường chung về Biển Đông, nhấn mạnh đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông là lợi ích của tất cả quốc gia.

Kết thúc hội nghị, các lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố chung Hội nghị Cấp cao Đông Á về duy trì và thúc đẩy khu vực là tâm điểm của tăng trưởng.

Dành nguồn lực hoàn tất các tuyến cao tốc nối ASEAN - Ấn Độ

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Ấn Độ lần thứ 20 diễn ra cùng ngày, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định ASEAN là trụ cột trong chính sách Hành động hướng đông và là trọng tâm trong Sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Ấn Độ.