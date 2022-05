Thủ tướng Israel tuyên bố 'thời kỳ an toàn của Iran đã chấm dứt'

Phát biểu tại cuộc họp Nội các hàng tuần ngày 29/5, Thủ tướng Bennett cho biết: "Trong nhiều năm, Iran đã cử các đặc vụ tấn công khủng bố chống Israel và khu vực, nhưng thủ phạm – bản thân Iran – lại vì lý do nào đó vẫn an toàn. Như chúng ta từng nói, thời kỳ an toàn của chế độ Iran đã chấm dứt".

Ông Bennett còn nhấn mạnh "bất cứ kẻ nào tài trợ, cung cấp vũ khí hay sử dụng các phần tử khủng bố sẽ phải trả giá đắt".