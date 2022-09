Thủ tướng họp khẩn chỉ đạo bảo vệ bằng được tính mạng nhân dân

Báo cáo tại cuộc họp, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - cho biết hiện tỉnh này chỉ 3 tàu thuyền đang trong vùng nguy hiểm; dự kiến 10h sáng nay 27/7, các phương tiện này sẽ thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Hơn 44.000 hộ dân tại Quảng Nam đã được di dời khỏi vùng nguy hiểm, nguy cơ ảnh hưởng bão. Lương thực đã được bố trí dự trữ, đặc biệt là khu vực vùng núi có nguy cơ chia cắt cao.

Các hồ thủy điện đang ở mực nước thấp, nên có thể yên tâm về khả năng đón lũ với 900 triệu mét khối nước. Lực lượng thanh niên xung kích với 12.000 người đã sẵn sàng. Sau cuộc họp, tỉnh sẽ triển khai 3 đoàn công tác tới địa phương để ứng phó bão.

Cuộc họp trực tuyến tại Đà Nẵng sáng 27/9 (Ảnh: Hoài Sơn)

Ông Trần Lộc, lãnh đạo phường Tân An, thành phố Hội An cho biết đây là phường ven biển, địa phương sẽ cố gắng cao nhất, tập trung chằng chống nhà cửa, di dời dân, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng và hạn chế thấp nhất tài sản, ảnh hưởng tới di sản Hội An, các ngôi nhà cổ.