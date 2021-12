Thủ tướng gặp mặt đại biểu dự Đại hội Phụ nữ Bộ Công an lần thứ IX

Trong thành tích, kết quả chung của lực lượng Công an thời gian qua, cóđóng góp quan trọng của các nữ cán bộ Công an mà các đại biểu hôm nay là đại diện tiêu biểu.

Thủ tướng đề nghị thời gian tới, lực lượng Công an nhân dân nói chung và các nữ cán bộ Công an nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng để hoàn thành nhiệm vụđược giao. Trong đó, toàn lực lượng tập trung triển khai các chủ trương lớn mà Đảng ủy Công an Trung ương đang lãnh đạo, chỉđạo như: Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương; tiếp tục xây dựng bộ máy theo tinh thần "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở"; xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức, cán bộ, nhất là trong bối cảnh, tình hình mới có nhiều diễn biến phức tạp; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, an dân; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao; tập trung cho nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện thể chế, huy động nguồn lực…

"Tình hình càng phức tạp, khó khăn thì nhiệm vụ của lực lượng Công an càng lớn", Thủ tướng nhấn mạnh và khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm bảo đảm cơ sởvật chất, điều kiện làm việc tốt nhất cho lực lượng Công an.



Thủ tướng Chính phủ chúc Đại hội lần thứ IX của Phụ nữ Bộ Công an thành công tốt đẹp./.

Hà Văn