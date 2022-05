Thủ tướng Đức: Thoát khỏi sự lệ thuộc Nga không dễ dàng nhưng sẽ thành công

Hiện tại, Đức tiếp tục ủng hộ gói trừng phạt thứ sáu do Ủy ban châu Âu đề xuất, trong đó có lệnh cấm vận đối với dầu mỏ của Nga.

Nếu lệnh cấm vận này được ban hành, các nhà máy lọc dầu ở phía Đông nước Đức được kết nối với các đường ống dẫn dầu của Nga sẽ phần nào bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Thủ tướng Scholz cho biết điều này có thể khắc phục được vào cuối năm.

Đối với than đá, Thủ tướng Scholz cho hay, Đức có thể từ bỏ nguồn cung than đá từ Nga ngay trong mùa Thu tới. Ông khẳng định việc thoát khỏi sự lệ thuộc vào than đá của Nga cũng không dễ dàng, nhưng sẽ thành công.