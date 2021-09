Thủ tướng động viên ngành giáo dục trước ngày khai giảng năm học mới

Trước khi vào buổi nói chuyện hôm nay, tôi có đi kiểm tra trường lớp, khu bán trú, khu sinh hoạt chung, khu nhà ăn của nhà trường và tôi đánh giá cao lãnh đạo tỉnh, thầy cô giáo nhà trường và ý thức của các em học sinh đã tạo nên ngôi trường khang trang, sạch đẹp. Và tôi cũng được biết tỉnh Thái Nguyên cũng đã có chính sách hỗ trợ kinh phí cho bữa ăn của các cháu. Tôi đánh giá cao sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh đối với nhà trường và rộng hơn là sự nghiệp giáo dục của tỉnh Thái Nguyên.

Đặc biệt là các thầy cô và các em học sinh đã rất cố gắng vượt qua khó khăn, nỗ lực mỗi ngày để dạy tốt và học tốt. Các thầy cô giàu kinh nghiệm giảng dạy, nhiệt huyết và quan tâm đến các cháu, không chỉ truyền thụ kiến thức mà còn là người cha, người mẹ dạy bảo các cháu từng ngày. Các cháu ở đây sống xa gia đình, cha mẹ, nhiều cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ. Hơn 95% là học sinh người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các vùng đặc biệt khó khăn thuộc của huyện Định Hóa nên tình cảm, sự quan tâm của thầy cô như cha mẹ thứ hai của các cháu. Tôi cảm ơn các thầy cô giáo đã dành cho các cháu tình cảm nồng ấm, chân thành. Qua trao đổi, tôi thấy các cháu cảm nhận được tình cảm ấm áp này.

Không phụ lòng các thầy cô, các cháu học sinh đã rất cố gắng trong học tập, vượt qua nỗi nhớ nhà, nỗi nhớ gia đình để hàng ngày tích lũy tri thức và rèn luyện đạo đức, rèn luyện một bước tính tự lập. Tôi vui mừng được biết chất lượng giáo dục của trường đứng trong nhóm đầu của tỉnh với tỷ lệ học sinh khá, giỏi cao, thậm chí cháu Lưu Hiếu An, học sinh lớp 9 của trường vừa đỗ thủ khoa chuyên Toán trường THPT Chuyên Thái Nguyên.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới thăm, động viên các em học sinh tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Định Hóa, Thái Nguyên.

Thưa các đồng chí, các cháu học sinh thân mến!

Bài học về sự sẻ chia, về tinh thần “thương người như thể thương thân” các cháu cảm nhận được hằng ngày từ sự giúp đỡ tận tình của thầy cô và bạn bè. Và tôi hiểu các thầy cô, các cháu và tất cả chúng ta đều chia sẻ với những thầy cô và bạn bè ở nhiều địa phương chưa thể trở lại trường học do dịch Covid-19. Đảng, Nhà nước sẽ quyết tâm để trường học sớm hoạt động trở lại bình thường bằng nỗ lực đẩy lùi, kiểm soát và thích ứng an toàn với dịch bệnh, gắn với phương án tiêm vaccine sớm cho trẻ em đảm bảo khoa học và an toàn.

Đối với giáo dục các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và các đối tượng chính sách, Đảng và Nhà nước đã rất quan tâm nhưng do điều kiện thực tiễn thay đổi, tôi đề nghị các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương rà soát lại toàn bộ những bất cập, kiến nghị của các cơ sở giáo dục để có sự điều chỉnh hoặc đề xuất điều chỉnh chính sách phù hợp.