Thủ tướng động viên đội tuyển nữ Việt Nam: 'Rất tự hào về các cô gái kim cương'

Sự xuất hiện của Filip Nguyễn và Nguyễn Quang Hải khiến trận SHB Đà Nẵng vs CAHN được chú ý đặc biệt tại vòng 13 V-League chiều nay. Chung kết U17 châu Á giữa hai đối thủ nhiều duyên nợ: Nhật Bản vs Hàn Quốc. Hai trận Tứ kết còn lại giả U21 châu Âu: Anh vs Bồ Đào Nha, Pháp vs Ukraine.