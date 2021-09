Thủ tướng đề nghị Pháp tăng cường hỗ trợ Việt Nam về vaccine, nâng cao năng lực y tế và phát triển công nghiệp dược

Hai bên đánh giá hợp tác Việt Nam và Pháp trong khuôn khổ đa phương ngày càng được thắt chặt; nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại các quốc gia nói tiếng Pháp. Về vấn đề Biển Đông, Đại sứ Warnery khẳng định Pháp mong muốn duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những đóng góp của cá nhân Ngài Nicolas Warnery cho quan hệ song phương thời gian vừa qua và đề nghị Đại sứ chuyển lời mời Thủ tướng Pháp Jean Castex sang thăm Việt Nam./.

Hà Văn