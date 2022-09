Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz sắp thăm Việt Nam

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ đoàn kết truyền thống, ủng hộ và hợp tác toàn diện anh em Việt Nam - Cuba không ngừng được quan tâm củng cố, thúc đẩy và phát triển trên mọi lĩnh vực.



Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Cuba là nước luôn đi đầu trong phong trào quốc tế ủng hộ Việt Nam.



Trong những năm qua, hai bên duy trì trao đổi thường xuyên đoàn các cấp thăm lẫn nhau. Trước tác động của đại dịch COVID-19, lãnh đạo cấp cao và các bộ, ngành hai nước tiếp tục duy trì trao đổi qua hình thức trực tuyến, triển khai hiệu quả các cơ chế Ủy ban hợp tác liên Chính phủ.



Năm 2021 kim ngạch song phương đạt 261,7 triệu USD, tăng 46,6% so với năm 2020; 8 tháng đầu năm 2022, kim ngạch đạt 106 triệu USD, giảm khoảng 20% so với năm trước, do tác động của đại dịch COVID-19. Cuba nhập từ Việt Nam khoảng 300.000 - 400.000 tấn gạo/năm.



Nhân chuyến thăm chính thức Cuba của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vào tháng 9/2021, hai bên đã ký hợp đồng mua 5 triệu liều Abdala và tiếp nhận 900 nghìn liều đầu tiên trong chuyến thăm này; đồng thời, tiếp nhận 150.000 liều Abdala do Bộ các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba tặng Bộ Quốc phòng Việt Nam.



Một số doanh nghiệp Việt Nam đang triển khai các dự án đầu tư về xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất bột giặt và tã lót tại Đặc khu Phát triển Mariel, San Miguel, Santa Cruz.



Trong lĩnh vực ngoại giao đa phương, hai bên duy trì quan hệ hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hợp Quốc.



Trong chuyến thăm lần này, Thủ tướng Manuel Marrero Cruz dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính để bàn các biện pháp tăng cường hơn nữa quan hệ song phương; hội kiến các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Cuba và một số hoạt động khác.