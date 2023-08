Thủ tướng chủ trì hội nghị đánh giá thực hiện tháo gỡ khó khăn cho bất động sản

Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản.

Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ, bên cạnh các đóng góp tích cực, hoạt động của thị trường bất động sản trong thời gian qua vẫn còn có những dấu hiệu chưa ổn định, chưa lành mạnh, sự phục hồi còn chậm, các doanh nghiệp bất động sản còn nhiều khó khăn; những bất cập, vướng mắc của các thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản mới chỉ được xử lý bước đầu, chưa được giải quyết một cách căn cơ, bền vững, hiệu quả.

“Những vấn đề đã tồn tại nhiều năm thì không dễ một sớm, một chiều có thể giải quyết được; mà phải giải quyết từng bước, khó đến đâu gỡ đến đó, vướng chỗ nào, tháo gỡ chỗ đó, vướng ở cấp nào thì giải quyết ở cấp đó; các cấp, bộ, ngành, doanh nghiệp, người dân đề cao trách nhiệm của mỗi chủ thể, chung tay cùng giải quyết, với tinh thần “hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp, người dân”, “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, an toàn, lành mạnh và bền vững" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Toàn cảnh hội nghị

Nhiều dự án bất động sản còn gặp khó khăn vướng mắc

Báo cáo tại hội nghị Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, trong quý II/2023, nguồn cung bất động sản, nhà ở vẫn hạn chế hoàn thành có 07 dự án với 2.424 căn (852 căn hộ; 1.572 căn nhà ở riêng lẻ), số lượng dự án chỉ bằng khoảng 50% so với Quý I/2023 và bằng khoảng 29.17% so với Quý II/2022, việc triển khai bị chậm hoặc bị dừng hẳn do nhiều dự án gặp khó khăn vướng mắc về pháp lý, về nguồn vốn…