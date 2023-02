Trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội, lượng rượu bia tiêu thụ tăng vọt dẫn đến hệ lụy là số người nhập viện do say rượu, ngộ độc rượu bia. Đáng chú ý, tình trạng rối loạn tâm thần do sử dụng rượu cũng tăng cao hơn.