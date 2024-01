Thủ tướng chỉ đạo nhiệm vụ năm 2024 của ngành Văn hóa ,Thể thao và Du lịch

Cùng dự hội nghị còn có lãnh đạo các ủy ban của Quốc hội, đại diện các bộ ngành Trung ương và địa phương. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh thành trên cả nước.

Đẩy mạnh liên kết vùng, kết hợp hài hòa chuyển đổi số, chuyển đổi xanh

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính điểm lại tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về vai trò của văn hóa, đồng thời nhấn mạnh "văn hóa là sức mạnh nội sinh của một dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn".

Cũng theo Thủ tướng, thể thao mang lại sức mạnh vật chất, thể chất và tinh thần, ý chí cho mỗi công dân. Một công dân khỏe mạnh, có ý chí kiên cường thì đất nước sẽ hùng cường và thịnh vượng. Bên cạnh đó, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, quan trọng của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị của ngành VH-TT&DL sáng 3/1 (Ảnh: Trần Huấn).

Năm 2023 là một năm đầy thách thức và khó khăn bởi những vấn đề ngoài tầm dự báo liên quan đến kinh tế, an ninh quốc phòng, an ninh phi truyền thống, an ninh truyền thống, thiên tai, biến đổi khí hậu…

Các vấn đề này tác động toàn diện đến thế giới, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, cả nước đã vượt qua khó khăn, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ và đạt được những thành quả quan trọng.

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, thu nhập bình quân đầu người tăng lên, tăng thu ngân sách, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao…

Thủ tướng đánh giá cao và biểu dương kết quả, sự đóng góp của ngành VH-TT&DL đối với thành tựu chung của đất nước trong năm 2023. Cụ thể, ngành đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tình hình chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, chức năng.

Bộ VH-TT&DL đã hoàn thành 133/148 nhiệm vụ Chính phủ giao trong năm 2023, chủ động tích cực tham mưu đẩy mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế; tổ chức thành công nhiều hội nghị quan trọng để phát triển nền VH-TT&DL.

"Đầu năm 2023 và Tết Nguyên đán, hoạt động văn hóa của chúng ta sôi nổi hơn, rầm rộ hơn, toàn diện, rộng khắp hơn nhưng tiêu cực ít hơn", Thủ tướng đánh giá.

Cũng theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, nhiều giá trị văn hóa truyền thống, di sản văn hóa của dân tộc được kế thừa, bảo tồn phát huy và được thế giới công nhận.