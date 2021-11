Thủ tướng: Chấp nhận có ca nhiễm mới nhưng kiểm soát rủi ro

Your browser does not support the audio element.

Ngày 20/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo, sau hơn một tháng cả nước triển khai Nghị quyết 128 của Chính phủ quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ các ý kiến tại cuộc họp đều thống nhất đánh giá, qua hơn một tháng thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ và hướng dẫn chuyên môn theo Quyết định 4800 của Bộ Y tế, nhìn chung đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên phạm vi toàn quốc, bước đầu đạt mục tiêu đề ra.

Các hoạt động sản xuất kinh doanh hồi phục rất rõ trên các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ. Thị trường lao động từng bước hồi phục và khắc phục sự đứt gãy chuỗi cung ứng lao động. Các vấn đề an sinh xã hội được rà soát, các bất cập được tập trung khắc phục. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm, lạm phát được kiểm soát, phối hợp linh hoạt, hiệu quả giữa chính sách tiền tệ và tài khóa.