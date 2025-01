Thủ tướng Canada sắp từ chức?

Thủ tướng Canada Justin Trudeau có thể tuyên bố từ chức sớm nhất vào ngày 6-1 (giờ địa phương). Thông tin trên do báo địa phương Globe and Mail dẫn từ 3 nguồn thạo tin, thêm rằng ông Trudeau sẽ từ chức Lãnh đạo Đảng Tự do. Nguồn tin nhấn mạnh hiện chưa rõ chính xác khi nào Thủ tướng Trudeau từ chức nhưng dự kiến sẽ diễn ra trước cuộc họp kín của Đảng Tự do vào ngày 8-1. Văn phòng Thủ tướng Canada hiện chưa bình luận về thông tin trên do "ngoài giờ làm việc". Vẫn chưa rõ liệu ông Trudeau sẽ từ chức ngay lập tức hay vẫn tiếp tục làm thủ tướng Canada cho đến khi chọn được nhà lãnh đạo mới. Thủ tướng Canada Trudeau có khả năng từ chức lãnh đạo Đảng Tự do vào ngày 6-1. Ảnh: Business Today Ông Trudeau trở thành lãnh đạo Đảng Tự do vào năm 2013 khi đảng này gặp nhiều khó khăn và lần đầu tiên bị tụt xuống vị trí thứ 3 tại Hạ viện Canada. Việc ông Trudeau từ chức sẽ khiến Đảng Tự do khuyết người lãnh đạo chính thức vào thời điểm các cuộc thăm dò cho thấy đảng này đang thất thế trước Đảng Bảo thủ trong cuộc bầu cử được tổ chức vào cuối tháng 10 tới. Reuters cho hay việc Thủ tướng Trudeau từ chức có thể sẽ dẫn đến những lời kêu gọi tổ chức bầu cử sớm để thành lập chính phủ có khả năng làm việc với chính quyền Mỹ của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Một nguồn tin cho biết ông Trudeau đã thảo luận với Bộ trưởng Tài chính Dominic LeBlanc về việc có hay không ông sẽ tiếp tục làm lãnh đạo Đảng Tự do và thủ tướng lâm thời sau khi từ chức. "Điều này sẽ không xảy ra nếu như Bộ trưởng Tài chính Dominic LeBlanc có kế hoạch tranh cử lãnh đạo đảng" – nguồn tin nhấn mạnh.