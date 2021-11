Thủ tướng: Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng hỗ trợ địa phương tiêm vắc xin nhanh nhất

TP.HCM tiêm vắc xin đồng loạt cho học sinh

Các tỉnh thành chỉ đạo, hướng dẫn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp chuẩn bị phương án, kịch bản phòng, chống dịch trên địa bàn linh hoạt, khoa học, hiệu quả; tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm những giải pháp phòng, chống dịch như xét nghiệm nhanh, cách ly kịp thời, điều trị hiệu quả,... gắn với thực hiện tốt việc khôi phục, phát triển kinh tế xã hội.



Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở; chuẩn bị sẵn sàng thành lập ngay trạm y tế lưu động ở những nơi dịch bùng phát, địa bàn dịch phức tạp; tổ chức tiêm chủng nhanh, kịp thời, hiệu quả ngay sau khi được phân bổ vắc xin.



Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế thực hiện phân bổ khẩn trương số vắc xin đã tiếp nhận, chỉ đạo các địa phương tổ chức tiêm vắc xin ngay khi nhận được, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả. Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng tổ chức lực lượng hỗ trợ các địa phương tiêm vắc xin nhanh nhất có thể.



Các Bộ, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch, UBND các cấp tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhất là tại bệnh viện, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, nhà ga, sân bay, bến xe... ; đẩy mạnh tuyên truyền người dân tiếp tục thực hiện 5K, không vì đã tiêm vắc xin mà lơ là, chủ quan; xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch.



Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục rà soát, thực hiện nghiêm chính sách hỗ trợ người dân, an sinh xã hội, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng theo quy định.



Cùng ngày, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, tại cuộc họp trực tuyến với các tỉnh miền Tây Nam Bộ và Tây Nguyên về công tác phòng chống dịch Covid-19.



Nam Bộ và Tây nguyên đảm bảo phủ hết mũi 1 trong vòng 5 ngày



Công văn cho biết, chiều 5/11, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19, công tác tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch.



Cuộc họp này ngoài các bộ ngành có liên quan, các Thành viên Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.HCM còn có đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 8 tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, An Giang, Tiền Giang, Đắk Lắk, Gia Lai dự họp tại điểm cầu của địa phương.



Sau khi nghe báo cáo của các địa phương, ý kiến phát biểu của lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Công an, Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ và các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương thực hiện phân bổ, chỉ đạo tổ chức tiêm vắc xin ở các địa phương khu vực Nam Bộ và Tây nguyên, đảm bảo phủ hết mũi 1 trong vòng 5 ngày cho người trên 18 tuổi; trả mũi 2 kịp, đủ; tiêm cho trẻ em 12-17 tuổi.



Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng tổ chức lực lượng hỗ trợ tiêm nhanh nhất. Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể, đảm bảo nguồn thuốc để điều trị sớm ngay từ đầu các trường hợp F0 để giảm thấp nhất chuyển nặng, tử vong.