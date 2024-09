Thủ tướng: Bố trí vốn ngay để đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, khảo sát, hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng cầu Phong Châu mới trên Quốc lộ 32C, bảo đảm kiên cố, an toàn trong mọi điều kiện mưa lũ. Ngày 16/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 96/CĐ-TTg của Thủ tướng về việc khẩn trương nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới trên Quốc lộ 32C nối huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Quân đội tiến hành những bước đầu tiên để lắp cầu phao thay cầu Phong Châu (Ảnh: Dân trí). Ngày 9/9, mực nước trên sông Hồng dâng cao làm sập nhịp cầu Phong Châu trên Quốc lộ 32C nối huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản của nhân dân và làm đứt gãy giao thông trên tuyến Quốc lộ 32C. Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 89/CĐ-TTg ngày 9/9 chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ sập cầu và bảo đảm hoạt động giao thông an toàn trong mùa mưa lũ, nhất là tại khu vực các tỉnh Tây Bắc Bộ. Để nhanh chóng giải quyết tình trạng đứt gãy giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia giao thông trên Quốc lộ 32C và khu vực huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao, Thủ tướng giao UBND tỉnh Phú Thọ là cơ quan chủ trì, khẩn trương phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan triển khai ngay nghiên cứu, khảo sát, hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng cầu Phong Châu mới trên Quốc lộ 32C, bảo đảm kiên cố, an toàn trong mọi điều kiện mưa lũ; báo cáo cấp có thẩm quyền trước ngày 1/10. Bộ trưởng các Bộ: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính được giao chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, chủ động hướng dẫn tỉnh Phú Thọ để hoàn thiện sớm nhất các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án; cân đối, bố trí nguồn vốn thực hiện dự án, báo cáo Thủ tướng trước ngày 20/9. Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ theo chức năng nhiệm vụ được giao theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Công điện này; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh.