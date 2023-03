Thủ tướng bãi nhiệm chức Phó Chủ tịch Hà Nội đối với ông Chử Xuân Dũng

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng ông Chử Xuân Dũng.

Ngày 22/12/2022, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với Vũ Hồng Nam (59 tuổi) - cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao, cựu Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản và Chử Xuân Dũng (49 tuổi) - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội) về tội Nhận hối lộ, quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra cũng bắt tạm giam Phạm Bích Hằng (53 tuổi) - Giám đốc Công ty Cổ phần vina Mi Chi để điều tra về tội Đưa hối lộ, quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Ông Chử Xuân Dũng, 49 tuổi, quê tại Xã Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Ông là Tiến sĩ Khoa học giáo dục, Thạc sĩ Toán, Thạc sĩ Giáo dục học; cao cấp lý luận chính trị. Ông hiện là Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trước đó, ông Dũng từng giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.