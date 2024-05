Thủ tướng Anh xin lỗi các nạn nhân liên quan vụ bê bối truyền máu 'bẩn'

Sunak nói thêm: “Đây là lời xin lỗi từ Chính phủ Anh tới từng người bị ảnh hưởng. Mọi chuyện đáng nhẽ không xảy ra như vậy. Thay mặt cho Chính phủ Anh kể từ những năm 1970, tôi thực sự xin lỗi”.

Vụ bê bối máu nhiễm bệnh là một trong những thảm họa y tế tồi tệ nhất trong lịch sử của Cơ quan Y tế Quốc gia Anh. Các nạn nhân còn sống sót và gia đình những người đã mất tìm kiếm công lý trong nhiều năm. Tờ Sunday Times đưa tin Anh sẽ chi hơn 12,7 tỷ USD để bồi thường cho hàng nghìn người bị điều trị bằng máu “bẩn” trong những năm 1970 và 1980.

Trong đó, 80 đến 100 người nhiễm HIV do truyền máu, khoảng 26.800 người nhiễm viêm gan C, thường do nhận máu sau khi sinh con hoặc phẫu thuật. Ước tính có khoảng 3.000 người được cho là đã chết. Trong một số trường hợp, các sản phẩm máu lấy từ các tù nhân Mỹ hoặc nhóm có nguy cơ cao khác đã được sử dụng cho trẻ em khiến chúng nhiễm bệnh.