Thủ tục xuất, nhập cảnh tự động ở sân bay Tân Sơn Nhất chỉ mất 30 giây

Hành khách đặt ngón trỏ tay phải lên máy đọc để quét vân tay, đợi thông báo thành công thì chuyển sang bước cuối cùng.

Ở bước cuối cùng, nếu hành khách hoàn thành thủ tục nhập cảnh, màn hình thông báo “Chào mừng quý khách đến Việt Nam”. Nếu hành khách hoàn thành thủ tục xuất cảnh, màn hình thông báo "Chúc quý khách có một chuyến bay tốt đẹp". Lớp cửa thứ 2 mở, hành khách bước ra ngoài, không cần đóng dấu vào hộ chiếu.

Lưu ý, tại bất cứ bước nào, nếu thủ tục không thực hiện được thì Autogate sẽ bật đèn đỏ. Hành khách bình tĩnh đứng yên tại chỗ, cán bộ Công an cửa khẩu sẽ trực tiếp hỗ trợ hành khách tiếp tục thực hiện thủ tục cần thiết.