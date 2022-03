Thủ tục nhận BHXH với người lao động F0 làm việc tại đơn vị sự nghiệp

Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định thì không được hưởng chế độ ốm đau.

Mục 1.1 Phần B Quyết định 222/QĐ-BHXH về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi là Quyết định 222/QĐ-BHXH) quy định về thủ tục giải quyết hưởng chế độ ốm đau như sau:

Bước 1. Lập, nộp hồ sơ

1. Người lao động: lập hồ sơ theo quy định tại mục 1.3 (Thành phần hồ sơ) và nộp cho đơn vị sử dụng lao động.