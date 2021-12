Thứ trưởng Y tế: Phần lớn ca Covid-19 tử vong chưa tiêm vắc xin

Ngày 15/12, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã họp giao ban trực tuyến với lãnh đạo Sở Y tế và Trung tâm hồi sức điều trị Covid-19 các tỉnh, thành phố phía Nam.



Báo cáo tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Y tế An Giang cho biết địa bàn tỉnh đã ghi nhận 674 ca Covid-19 tử vong, đa số là nữ. Khoảng 90% số tử vong có bệnh nền, trên 86% là người từ 50 tuổi trở lên; 83% số ca tử vong chưa tiêm vắc xin Covid-19.



Bộ Y tế đã điều động Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ các bệnh viện tầng 3 của An Giang. Đến nay, chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai vẫn duy trì giao ban hàng tuần kết nối 33 cơ sở điều trị của tỉnh để nắm bắt, điều phối về nhân lực, trang thiết bị cũng như số lượng thu dung F0 tại mỗi cơ sở, đảm bảo an toàn chuyển tuyến bệnh nhân.



Đại diện tỉnh Tiền Giang thông tin, địa phương đã có 694 F0 tử vong, chủ yếu do bệnh nền như tim mạch, đái tháo đường; khoảng 65% số tử vong chưa tiêm vắc xin. Bộ Y tế phân công Bệnh viện Hữu Nghị hỗ trợ Tiền Giang trong công tác phòng chống dịch.





Tại tỉnh Đồng Nai, báo cáo của ngành y tế tỉnh cho biết, thời gian gần đây số F0 không giảm. Hiện tỉnh đã ghi nhận hơn 93.300 F0, trong đó có 1.079 ca tử vong. Bệnh viện Phổi Trung ương hỗ trợ Đồng Nai trong công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 theo 2 hình thức tại chỗ và từ xa; đào tạo chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai.



Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh, qua báo cáo của các tỉnh, thành cho thấy số lượng ca mắc Covid-19 tại các địa phương phía Nam tiếp tục tăng. Do đó, việc theo dõi quản lý F0 tại nhà phải có trọng tâm, trọng điểm.



Thực tế, phần lớn ca tử vong tại các tỉnh, thành phía Nam là người trên 50 tuổi có bệnh nền và đa số chưa tiêm vắc xin. Vì thế, bên cạnh duy trì, nâng cao năng lực của các Trung tâm hồi sức điều trị người bệnh Covid-19, các tỉnh thành phía Nam cần tăng cường quản lý người trên 50 tuổi có bệnh nền để giám sát chủ động, rà soát tiêm vắc xin Covid-19. Có thể tiêm tại nhà với trường hợp không thể đến điểm tiêm.