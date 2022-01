Thứ trưởng Y tế: Mua sắm thiết bị chống Covid rất dễ bị quy kết tham nhũng

"Lợi dụng dịch bệnh trục lợi là tình tiết tăng nặng"

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Mạnh Cường đặc biệt lưu ý việc kiểm toán cần đặt trong bối cảnh "chống dịch như chống giặc", với nhiều cơ chế, chính sách chưa có tiền lệ được đưa ra nhằm kịp thời phục vụ công tác phòng, chống dịch hiệu quả.

Trong trường hợp phát hiện ra vi phạm, ông Cường mong muốn, kiểm toán cần làm rõ được yếu tố sai phạm do yếu tố khách quan trong bối cảnh chống dịch và các sai phạm có yếu tố trục lợi. "Những vi phạm do năng lực, hay những khó khăn khách quan do dịch bệnh mang lại thì có thể thông cảm. Nhưng với những vi phạm do cố tình trục lợi sẽ phải xử lý nghiêm, thậm chí lợi dụng dịch bệnh để trục lợi còn là tình tiết tăng nặng", ông Cường nêu rõ.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Thị Phú Hà cho rằng, dịch bệnh diễn biến phức tạp, bất ngờ, công tác phòng chống dịch hết sức cấp bách, với nhiều cơ chế, chính sách ban hành khác quy định và chưa có tiền lệ. Do vậy, kiểm toán cần đặt trong bối cảnh dịch bệnh bất thường, đảm bảo đánh giá khách quan, công bằng, minh bạch, làm rõ hiệu quả các cơ chế chính sách cũng như làm rõ xem có việc cài cắm, trục lợi hay không.

"Việc triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội, các chính sách hỗ trợ lực lượng tuyến đầu, bệnh nhân và người lao động, đối tượng thụ hưởng chính sách rất lớn, rộng khắp cả nước, tiềm ẩn nhiều rủi ro chi trả không đúng đối tượng, trùng lắp, không kịp thời hoặc không có cơ sở để chi trả. Kiểm toán nhà nước cần lựa chọn phương thức, nội dung kiểm toán phù hợp để đánh giá được hiệu quả chính sách trong khi nguồn lực có hạn", đại diện Ủy ban Tài chính Ngân sách lưu ý.