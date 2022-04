Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng bị bắt

Tối 14/4, trung tướng Tô Ân Xô (Chánh văn phòng Bộ Công an) cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và 2 người khác về tội "Nhận hối lộ”.

Theo đó, căn cứ kết quả mở rộng điều tra vụ án “Đưa hối lộ, nhận hối lộ", xảy ra tại Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố; ngày 14/4, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với ông Tô Anh Dũng (SN 1964, tại Nam Định; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao), Phạm Trung Kiên (SN 1981, quê Thái Bình; Chuyên viên Vụ trang thiết bị và Công trình y tế Bộ Y tế), Vũ Anh Tuấn (SN 1979, quê Nam Định; nguyên cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an).