Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt tham dự Hội nghị SOM ASEAN, cuộc họp Ban điều hành Ủy ban Hiệp ước SEANWFZ và Nhóm công tác ACCWG-TL

Tại Hội nghị SOM ASEAN, các nước chia sẻ đánh giá tích cực về những tiến triển trong xây dựng Cộng đồng ASEAN và trong triển khai Kế hoạch tổng thể trụ cột chính trị - an ninh ASEAN 2025; tiếp tục cụ thể hóa ưu tiên của ASEAN năm 2024 trên 9 lĩnh vực, trong đó có tăng cường kết nối và tự cường thông qua đẩy mạnh hội nhập, kết nối kinh tế, phát triển bao trùm, bền vững, chuyển đổi số...

Các nước cũng nhất trí sớm đánh giá cuối kỳ Kế hoạch tổng thể trụ cột chính trị - an ninh 2025, làm cơ sở để các nước tiếp tục xây dựng Chiến lược triển khai Cộng đồng chính trị - an ninh ASEAN 2045, văn kiện định hướng hợp tác chính trị - an ninh ASEAN trong 2 thập kỷ tới.

Về quan hệ đối ngoại của ASEAN, bên cạnh nhất trí tăng cường và mở rộng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, các nước nhất trí ASEAN cần xác định và xây dựng hướng ứng xử chung của Hiệp hội về một số vấn đề nổi lên, trong đó có các đề xuất thiết lập quan hệ đối tác mới, hoặc các đề nghị tham gia các cơ chế khu vực do ASEAN dẫn dắt như EAS, ARF...

Cuộc họp nhấn mạnh quan hệ với các đối tác cần theo hướng thực chất, cùng có lợi, bảo đảm vai trò trung tâm của ASEAN.

Các nước chia sẻ quan ngại về những biến động nhanh chóng, phức tạp trong môi trường an ninh thế giới và khu vực; theo đó, nhấn mạnh ASEAN cần duy trì đoàn kết, thống nhất, phát huy tự chủ chiến lược và vai trò trung tâm trong các nỗ lực thúc đẩy xử lý các vấn đề tác động trực tiếp tới hòa bình, an ninh và ổn định khu vực như Biển Đông, Myanmar.