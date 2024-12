Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng thăm, tìm hiểu tình hình cộng đồng người Việt tại Úc

Trong khuôn khổ chuyến công tác tới New Caledonia và Úc, trong hai ngày 16-17/12, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Đoàn công tác đã đến thăm, tìm hiểu tình hình cộng đồng người Việt tại Sydney - Úc. Đoàn đã gặp đại diện chính quyền bang New South Wales (NSW), thăm và làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney và có các cuộc gặp gỡ với đại diện các Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam tại Úc (VASEA), Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Úc, Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Sydney (VEAS), Tổ chức trao đổi Văn hóa Việt Nam – Úc (VACEO), một số doanh nghiệp và giáo viên tiêu biểu dạy tiếng Việt tại Úc. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng gặp gỡ đại diện Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Úc. Tại cuộc làm việc với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney, Tổng lãnh sự Nguyễn Thanh Tùng đã báo cáo về tình hình cộng đồng người Việt tại đây và công tác của Tổng lãnh sự quán. Theo đó, cộng đồng người Việt tại NSW hiện có 120 ngàn người, chiếm khoảng 1/3 trong tổng số 375 ngàn người Việt tại Úc theo thống kê chính thức; là cộng đồng phát triển, năng động với thế mạnh về trí thức, có vị thế và tiềm lực kinh tế. Bà con hội nhập tốt vào xã hội sở tại, có nhiều hoạt động sôi nổi gắn kết, giữ gìn ngôn ngữ và văn hóa Việt như: tổ chức họp mặt nhân các dịp Lễ, Tết, tổ chức lễ hội văn hóa, ẩm thực Việt, giao lưu thể thao… Cộng đồng gắn bó và có nhiều hoạt động hướng về quê hương, hỗ trợ đồng bào khó khăn trong nước. Trong đợt ủng hộ nạn nhân bão Yagi vừa qua, riêng cộng đồng người Việt tại Úc đã đóng góp ủng hộ gần 4 tỷ VNĐ. Công tác bảo hộ công dân và hỗ trợ cộng đồng là công tác trọng tâm của Tổng lãnh sự quán. Thời gian qua, cùng với các cơ quan đại diện Việt Nam ở Úc, Tổng lãnh sự quán luôn đi sâu, đi sát tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng và hỗ trợ tối đa, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng và đại diện Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam tại Úc Đánh giá cao công tác của Tổng lãnh sự quán, đặc biệt trong việc đoàn kết, kết nối cộng đồng hướng về quê hương, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề nghị cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán tiếp tục nỗ lực, phát huy vai trò và thành tích đã đạt được, quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác NVNONN, hỗ trợ các hoạt động gìn giữ văn hóa, dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng; hỗ trợ hội đoàn trong các hoạt động kết nối doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam ở sở tại với các cơ quan, địa phương, hiệp hội ngành, nghề, doanh nghiệp trong nước, kết nối với các hội doanh nghiệp Việt Nam trong nước và ở các nước khác, từ đó thúc đẩy hình thành nên kênh phân phối, nhập khẩu hàng hóa Việt Nam qua cộng đồng doanh nghiệp kiều bào ta ở sở tại; hỗ trợ để các hội thanh niên sinh viên hoạt động tích cực và hiệu quả hơn… Tại các cuộc gặp gỡ với đại diện cộng đồng, bà con kiều bào bày tỏ tự hào trước sự phát triển và vị thế ngày càng tăng của đất nước, tin tưởng quan hệ ngoại giao ngày càng tốt đẹp giữa Việt Nam - Úc sẽ là cơ sở thuận lợi để kiều bào hội nhập, phát triển và triển khai nhiều hoạt động hướng về quê hương; cảm ơn Nhà nước và Chính phủ đã quan tâm và có nhiều chính sách chăm lo cho đồng bào ở nước ngoài; cảm ơn Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về NVNONN luôn đồng hành và có nhiều hoạt động ý nghĩa cho kiều bào. Nhân dịp này, bà con kiều bào đã nêu một số kiến nghị, đề xuất cụ thể, mong được Nhà nước và Chính phủ hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, về thông tin để kiều bào có thể nhanh chóng nắm bắt nhu cầu trong nước và thực hiện các dự án chuyển giao tri thức, hỗ trợ đào tạo nhân lực…; hỗ trợ tài nguyên để tăng cường giao lưu, kết nối, nuôi dưỡng văn hóa Việt và truyền cảm hứng cho các thế hệ sau; định hướng trong công tác truyền bá văn hóa và tiếng Việt; có chính sách khuyến khích doanh nghiệp trong nước đầu tư sang Úc ở những lĩnh vực ta có thế mạnh và sở tại có nhu cầu… Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao các hội đoàn tại Úc có nhiều hoạt động hướng về quê hương đất nước, đóng góp quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội và đoàn kết dân tộc. Thứ trưởng đã ghi nhận và cảm ơn những ý kiến đóng góp, tâm tình của bà con dành cho đất nước, khẳng định Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục đồng hành với kiều bào; phối hợp với các ban, bộ, ngành giải quyết các kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con. Thứ trưởng đã thông tin tới bà con về những bước phát triển mới trong quan hệ Việt Nam – Úc, tình hình kinh tế-xã hội của đất nước, những chính sách mới liên quan đến kiều bào như Luật Đất đai sửa đổi, Luật Nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản, Luật Căn cước..., các hoạt động được tổ chức dành cho kiều bào như: Xuân Quê hương, Trại hè cho thanh thiếu niên, Đoàn kiều bào thăm Trường Sa, các hội nghị, hội thảo để kiều bào tham gia đóng góp ý kiến xây dựng đất nước… Tại các buổi làm việc, Thứ trưởng đề nghị các nhóm chuyên gia, trí thức, doanh nhân Việt Nam ở Úc đẩy mạnh chuyển giao công nghệ về Việt Nam, nghiên cứu và “xuất khẩu” các thế mạnh của Việt Nam ra nước ngoài, hỗ trợ đào tạo nhân lực chất lượng cao… Thứ trưởng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ gìn bản sắc văn hóa và tình yêu quê hương thông qua việc bảo tồn và tôn vinh tiếng Việt, trân trọng sự tham gia tự nguyện, có trách nhiệm của kiều bào trong sự nghiệp giảng dạy tiếng Việt. Nhân dịp này, Thứ trưởng đã trao kỷ niệm chương và tặng tài liệu hỗ trợ dạy tiếng Việt cho hai giáo viên kiều bào đã có nhiều đóng góp cho hoạt động tôn vinh tiếng Việt. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng tặng Giấy khen cho Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Sydney vì đã có thành tích trong công tác phòng chống Covid-19. Trong thời gian ở Sydney, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã có cuộc gặp ông Joseph La Postra – Quốc vụ khanh Bộ Đa sắc tộc bang New South Wales. Trao đổi thông tin về tình hình cộng đồng người Việt tại đây, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cảm ơn Chính quyền và Bộ Đa sắc tộc bang thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ người gốc Việt giữ gìn bản sắc văn hóa, ngôn ngữ, nguồn gốc và kết nối với quê hương Việt Nam. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney Nguyễn Thanh Tùng và ông Joseph La Postra – Quốc vụ khanh Bộ đa sắc tộc bang NSW. Quốc vụ khanh Joseph La Postra đánh giá cộng đồng người Việt Nam là một cộng đồng đông đảo, hội nhập tốt và có nhiều đóng góp cho sở tại, đặc biệt cho sự đa dạng văn hóa của Úc với hơn 200 ngôn ngữ được sử dụng, trong đó tiếng Việt nằm trong top 5 và khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để cộng đồng người Việt giữ gìn văn hóa, ngôn ngữ gốc và ngày càng hội nhập và phát triển ở sở tại. Hai bên nhất trí cho rằng, việc nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 5/2024 là minh chứng rõ nét cho việc quan hệ Việt Nam – Úc đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước đến nay. Hai bên cần tiếp tục thúc đẩy triển khai đầy đủ Tuyên bố chung về Đối tác Chiến lược toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, trong đó có việc tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt ngày càng hội nhập và phát triển, đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của quan hệ hữu nghị giữa hai nước.