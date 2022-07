Thứ trưởng GD&ĐT: 'Đề thi sẽ giúp phân loại thí sinh'

- Ngày mai (7/7), hơn 1 triệu thí sinh bước vào môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Trong bối cảnh việc dạy và học 3 năm qua bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, thí sinh quan tâm đề thi năm nay sẽ như thế nào, thưa Thứ trưởng?

Những học sinh thi tốt nghiệp năm nay chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong 3 năm học. Năm lớp 12, các em có khoảng 70% thời gian học trực tuyến. Đây là thiệt thòi của thí sinh năm nay. Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các trường tranh thủ thời gian “vàng” học trực tiếp để bồi dưỡng, củng cố kiến thức cho học trò. Đặc biệt, giai đoạn những tháng gần kỳ thi, thầy, cô đã tăng tốc tổ chức ôn tập cho học sinh.

Để phù hợp điều kiện, thời gian học tập của thí sinh, đề thi năm nay tập trung kiến thức cơ bản và vẫn sẽ có những câu hỏi phân loại được thí sinh, phù hợp yêu cầu của nhiều trường đại học dùng kết quả của kỳ thi để xét tuyển. Đề thi sẽ không có những phần đã tinh giản theo hướng dẫn về dạy và học của Bộ GD&ĐT.

- Những năm gần đây, tình trạng sử dụng thiết bị công nghệ cao gian lận thi cử diễn ra rất phức tạp. Bộ GD&ĐT có biện pháp gì để ngăn chặn việc này?

Điểm đáng lưu ý với các địa phương ở kỳ thi năm nay là thiết bị công nghệ cao. Để hạn chế tối thiểu gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, năm nay, Bộ Công an đề xuất đưa vào hướng dẫn thi quy định khu vực để đồ của thí sinh phải cách 25 m so với phòng thi.

Ban đầu, một số địa phương, nhất là thành phố lớn, phản ánh khó thực hiện, nhưng qua kiểm tra, đến nay, tất cả điểm thi đều có phương án để thực hiện nghiêm quy định trên, đảm bảo một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, công bằng cho thí sinh.

Ngoài ra, với khu vực thi gần nhà dân, công an địa phương thực hiện nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn như cho người dân ký cam kết, hướng dẫn đảm bảo an ninh, an toàn trong những ngày diễn ra kỳ thi.