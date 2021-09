Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên: Hà Nội phải xác định nhiệm vụ phòng chống dịch là cơ bản và lâu dài

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Trần Minh)

"Chúng ta phải đảm bảo theo đúng phương châm "An toàn để sản xuất. Sản xuất phải an toàn"-Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên lưu ý. Đối với doanh nghiệp ở "vùng xanh" thuộc trạng thái bình thường mới cần sàng lọc 7 ngày/ 1 lần.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng cũng đề nghị Hà Nội xây dựng phương án cách ly F1 tại nhà, cách ly, điều trị, chăm sóc sức khoẻ của F0 tại nhà; lên phương án xây dựng, thiết lập các trạm y tế lưu động

"Hà Nội chuẩn bị sẵn sàng để không bị động, tuy nhiên chúng ta cùng nỗ lực trong phòng chống dịch để các phương án này không được sử dụng trong thực tiễn"- Thứ trưởng Bộ Y tế bày tỏ.

Một điểm nữa, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên lưu ý Hà Nội sau đợt tổng xét nghệm lần này, Thành phố cần đánh giá lại trên cơ sở Quyết định 2686/QĐ-BYT về đánh giá mức độ nguy cơ các vùng, để từ đó có kế hoạch xét nghiệm tiếp theo phù hợp với từng khu vực, từng mức độ nguy cơ. Đồng thời Hà Nội cũng cần xây dựng lộ trình cụ thể để gỡ bỏ phong toả từng khu vực, căn cứ trên hướng dẫn tại Quyết định 2686/QĐ-BYT.

Trong công tác tiêm chủng vaccine, Thứ trưởng đề nghị Hà Nội tiêm nhanh nhưng phải đảm bảo an toàn; lưu ý cập nhật các hướng dẫn chuyên môn về tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Lãnh đạo Bộ Y tế cũng đề nghị TP Hà Nội quan tâm, biểu dương lực lượng tuyến đầu tham gia công tác phòng chống dịch.

