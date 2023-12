Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải bị bắt: Xuyên Việt Oil dùng 'chiêu' gì để qua cửa cấp phép?

Nhiều năm phụ trách lĩnh vực xăng dầu

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Đỗ Thắng Hải (60 tuổi), Thứ trưởng Bộ Công Thương về tội Nhận hối lộ.

Ông Đỗ Thắng Hải được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công Thương từ tháng 1/2014. Trước đó ông Đỗ Thắng Hải từng giữ các chức vụ: Giám đốc Trung tâm giao dịch quốc tế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Trưởng phòng hợp tác quốc tế, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Thương mại cũ); Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại rồi Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương).

Theo chức năng nhiệm vụ được phân công, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải được giao làm người phát ngôn của Bộ Công Thương. Ngoài ra, ông Hải được giao chỉ đạo công tác trong lĩnh vực phát triển thị trường trong nước, xúc tiến thương mại, công nghiệp cơ khí, công nghiệp chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, luyện kim và khoáng sản (trừ lĩnh vực dầu khí và than).