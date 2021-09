Thứ trưởng Bộ Y tế: Tiền Giang cần tập trung 6 nhóm vấn đề để kiểm soát dịch COVID-19

Thứ tư, đối với vấn đề về thuốc điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19, hiện nay số lượng bệnh nhân F0 đã giảm, do vậy với các F0 có triệu chứng nhẹ vừa vào các cơ sở cách ly tập trung tỉnh cần cố gắng hỗ trợ gói thuốc nâng cao sức khỏe, cho người bệnh, gói thuốc có thể sử dụng từ 5-7 ngày để bệnh nhân có thể sử dụng nâng cao thể trạng. Đối với các bệnh nhân nặng hơn chúng ta cần phải có thuốc điều trị theo đúng quy trình của Bộ Y tế.

Thứ năm, Tiền Giang cũng cần xem xét, đưa vào áp dụng các trạm y tế lưu động, tổ y tế lưu động và đề nghị cần tổ chức mô hình này ở những nơi nguy cơ rất cao và cao, đông dân cư, có số lượng F0 nhiều. Các tổ này vừa hỗ trợ Trạm y tế phường/xã, vừa đáp ứng yêu cầu cấp thiết của bệnh nhân tại nhà, khám, cấp cứu tại chỗ cùng một số thuốc men có thể xử lý tại chỗ cho bệnh nhân. Đồng thời, hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân có bệnh mãn tính trên địa bàn.

Thứ sáu, Tiền Giang có thể mở rộng thêm một số vùng phong tỏa có nguy cơ cao và thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16+. Đồng thời, tỉnh cần thường xuyên tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ y, bác sĩ để nâng cao năng lực điều trị; và sẵn sàng các phương án, xây dựng các kịch bản để kịp thời đối phó với mọi tình huống dịch COVID-19 có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh.

