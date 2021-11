Thứ trưởng Bộ Y tế thông tin về việc đảm bảo an toàn tiêm chủng vaccine phòng COVID-19

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên trả lời báo chí về công tác đảm bảo an toàn công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh: "Đồng chí Bộ trưởng đã thành lập 4 đoàn kiểm tra trong công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 (tương ứng miền Bắc, miền Trung, miền Nam và Tây Nguyên). Đồng thời, Bộ trưởng giao cho lãnh đạo 4 viện gồm: Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh; Viện Pasteur Nha Trang; Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương".

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên thông tin thêm, trong kế hoạch Bộ sẽ kiểm tra 20 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tính đến hết ngày hôm nay đã kiểm tra được 12/20 tỉnh. Trước đây Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 và tập trung cho công tác tiêm phòng vaccine COVID-19, Bộ đã ban hành Quyết định về quy định, hướng dẫn hết sức cụ thể trong công tác tiêm phòng COVID-19.

Mới đây, căn cứ vào tình hình thực tế ngày 5/11/2021, Bộ Y tế đã ban hành Công văn 9439/BYT-DP hướng dẫn và chỉ đạo rất chi tiết để đảm bảo công tác tiêm chủng nói chung và công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 nói riêng.

Tình hình dịch COVID-19: Cập nhật mới nhất từ Bộ Y tế SKĐS - Nội dung tình hình dịch COVID-19 dưới đây là số liệu chính thức, mới nhất theo nguồn tin từ Bộ Y tế, cập nhật mỗi buổi tối hàng ngày trên Báo Sức khỏe & Đời sống.

Xem thêm video đang được quan tâm: