Thứ trưởng Bộ Y tế: Số ca mắc COVID-19 tại nhiều địa phương ở miền Tây giảm, nhưng không chủ quan

Các địa phương đang kiểm soát tốt dịch cần tiếp tục thực hiện tốt các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia. Chuẩn bị 4 tại chỗ, sẵn sàng các tình huống xảy ra. Tăng cường giám sát các đối tượng nguy cơ, khu vực nguy cơ để phát hiện sớm, khoanh vùng dập dịch. Đảm bảo sản xuất kinh doanh phải an toàn.

Tiếp tục tổ chức thực hiện xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế (Công điện số 1409/CĐ-BYT ngày 15/9/2021) đối với các địa bàn nguy cơ rất cao và nguy cơ cao để kịp thời triển khai cách ly, khoanh vùng, điều trị phù hợp đối với địa bàn nguy cơ và bình thường mới.

Các địa phương tổ chức điều trị hiệu quả, giảm tử vong xuống mức thấp nhất. Phân tầng điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Triển khai các Trạm Y tế lưu động tại xã, phường, thị trấn có nguy cơ cao, nguy cơ rất cao trên địa bàn theo nguyên tắc gần dân nhất. Chuẩn bị sẵn sàng địa điểm, trang thiết bị, nhân lực đối với các xã, phường, thị trấn ở mức có nguy cơ và bình thường mới để kịp thời triển khai khi nâng mức nguy cơ.

Đối với các địa phương đang trong lộ trình nới lỏng việc thực hiện giãn cách cần xây dựng và triển khai theo lộ trình thực hiện việc nới lỏng, phục hồi sinh hoạt và hoạt động kinh tế xã hội thích ứng an toàn với dịch bệnh.

"Nếu tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội phải thực hiện nghiêm có mục tiêu rõ ràng, có kế hoạch, thời gian, phạm vi giãn cách, tận dụng thời gian giãn cách để kiểm soát dứt điểm dịch bệnh"- Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

