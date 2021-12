Thứ trưởng Bộ Y tế: Gia hạn vaccine thêm 3 tháng không ảnh hưởng chất lượng

Your browser does not support the audio element.

Chiều 2/12, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, Bộ Y tế nhận được đề nghị làm rõ việc gia hạn 3 triệu liều vaccine thêm 3 tháng so với hạn dùng của nhà sản xuất.

"Tại sao Bộ Y tế không giải thích và công bố gia hạn khi có thông tin của hội đồng kiểm định mà để đến ngày hết hạn mới công bố gia hạn? Điều này gây nghi ngờ và hoang mang cho người dân, nhất là với vaccine tiêm cho trẻ em. Bộ Y tế giải thích thế nào về việc gia hạn vaccine, kéo dài hạn sử dụng để người dân yên tâm?", báo giới nêu băn khoăn với lãnh đạo Bộ Y tế.