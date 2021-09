Thứ trưởng Bộ Y tế: Cần quan tâm hơn tới đội ngũ thầy thuốc ở tâm dịch

Bên cạnh đó tiếp tục đánh giá hệ thống thu dung, điều trị ở các cơ sở thu dung, quản lý F0, các bệnh viện dã chiến, các bệnh viện điều trị bệnh nhân ở tầng 2 để xem nguồn nhân lực đã đảm bảo đủ phục vụ cho người bệnh hay chưa. Đồng thời quan tâm sâu sắc đến đời sống vật chất, tinh thần của y bác sĩ, đặc biệt là từ các địa phương khác chi viện đến TP. HCM. Mục tiêu là phải phải đảm bảo tốt điều kiện an toàn cho nhân viên y tế khi làm việc như: Khẩu trang, bảo hộ, dinh dưỡng…

Để TP. HCM và các địa phương sớm khống chế dịch bệnh, điều trị tốt nhất cho bệnh nhân, Bộ Y tế đã kêu gọi và điều động khoảng 17 nghìn y bác sĩ, nhân viên y tế, kỹ thuật viên từ các bệnh viện tuyến trung ương và 35 tỉnh thành. Đội ngũ này đang sát cánh với lực lượng y tế tại chỗ thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch, xét nghiệm, tiêm chủng, chăm sóc và điều trị người nhiễm COVID-19.